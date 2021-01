Błyskawiczne podwyżki. Podatek cukrowy daje o sobie znać. Sprawdzamy ceny

Podatek cukrowy daje o sobie znać. Cena Coca-Coli w internetowym sklepie Biedronki skoczyła z 4,35 zł do 6,29 zł za butelkę o pojemności 1,75 litra. Taka nowa cena pojawiła się w aplikacji Glovo. To wzrost o prawie 2 zł (dokładnie o 1,94 zł), czyli o ponad 40 proc. Zdjęcie z tą samą wyższą ceną czytelnik przysłał nam przez platformę dziejesie ze sklepu stacjonarnego.

To nie jedyny przykład. W tym samym sklepie podrożały także Pepsi (nowa cena to 6,49 zł) oraz oranżada Hellena (z 2,49 zł do 3,49 zł za butelkę o pojemności 1,25 litra). Teraz jest droższa o złotówkę, czyli o 40 proc.