Miliony na odszkodowania. Bobry niszczą na potęgę

W 2023 roku na Warmii i Mazurach szkody wyrządzone przez zwierzęta należące do gatunków chronionych oszacowano na blisko 8,1 miliona złotych. Jest to kwota o 1,3 miliona złotych niższa w porównaniu do roku 2022 – informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie.