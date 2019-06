Bobry powinny być jadalne, uważa minister. Bo "ich płetwy to afrodyzjaki"

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski chce wystąpić o uznanie bobrów i żubrów za zwierzęta jadalne. Argumentuje, że płetwy bobrów są... świetnymi afrodyzjakami.

- Teraz nie wiadomo co z tym bobrem zrobić, nawet jakby się go upolowało - stwierdził minister Ardanowski na konferencji "Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa".

- A jeszcze jak ludzie sobie przypomną, że płetwa bobra ma ponoć właściwości afrodyzjaków, to się może okazać, że i problem bobrów się niedługo skończy - cytuje słowa ministra serwis Farmer.pl. . Minister miał więc zasugerować by bobry, podobnie jak żubry, uznać za zwierzęta jadalne.

Szef resortu rolnictwa wypowiadał się też na konferencji na inne tematy, na przykład mówił o uboju rytualnym. Uznał, że warto go prowadzić na potrzeby niektórych rynków. - A jak się to nie podoba niektórym organizacjom, to trudno - miał stwierdzić minister Ardanowski.