Bon na dekoder. "Będzie można zrealizować w dowolnym sklepie"

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zakupu dekodera do odbioru telewizji. Gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej będą mogły liczyć na świadczenie w wysokości do 100 zł na zakup dekodera tv. - Bon na zakup dekodera będzie można zrealizować w dowolnym sklepie, który zgłosi się do programu - poinformował pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.