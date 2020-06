Bon turystyczny na wakacje 2020 roku. Jak ubiegać się o świadczenie?

Bon turystyczny najprawdopodobniej wejdzie w życie pod koniec lipca. Wniosek o świadczenie będzie można wysłać korzystając z tego samego systemu co przy ddatku 500 plus. Ponadto beneficjenci otrzymają specjalne kody w formie elektronicznej, które podawać się będzie np. w hotelu. Wówczas właściciel otrzyma przelew po kilku dniach. Sam bon ma być ważny do końca 2021 roku.