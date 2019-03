Brexit. Tusk rozczarowany: nie wiem, co jeszcze możemy zrobić

Żałujemy wyniku głosowania w Izbie Gmin ws. brexitu i jesteśmy rozczarowani, że brytyjski rząd nie był w stanie zapewnić większości dla porozumienia o wyjściu z Unii Europejskiej – tak wczorajsze głosowanie w brytyjskim parlamencie skomentował rzecznik prasowy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

"Po stronie UE zrobiliśmy wszystko, aby osiągnąć porozumienie. Biorąc pod uwagę dodatkowe zapewnienia udzielone przez UE w grudniu, styczniu i wczoraj, trudno jest stwierdzić, co jeszcze możemy zrobić. Jeśli istnieje rozwiązanie obecnego impasu, można je znaleźć tylko w Londynie" – dodał .

Brexit . May znów na deskach

Przypomnijmy. We wtorek brytyjska premier Theresa May poniosła kolejną sromotną porażkę. Uaktualniona umowa Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie brexitu została odrzucona przez Izbę Gmin. May nie potrafiła przekonać nawet członków swoich partii.