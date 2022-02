Brytyjczycy zbiednieli. Firmy będą teraz dawać większe podwyżki?

Od października do grudnia 2021 roku płace w Wielkiej Brytanii, nie uwzględniając premii, były o 3,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku - podał we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS. To podobny wzrost w porównaniu do tego, jaki notowano przez całą ostatnią dekadę. Jednak biorąc pod uwagę, że inflacja jest obecnie na najwyższym poziomie od prawie 30 lat, realne zarobki spadają. W czwartym kwartale zeszłego roku były o 0,8 proc. niższe w porównaniu w czwartym kwartałem 2020 r., a w grudniu 2021 r. - o 1,2 proc. niższe niż w grudniu 2020 r.