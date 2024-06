Brzoska pokazał swój pierwszy samochód. "Ten dzień odmienił wszystko"

"Po 3 miesiącach szansa i pierwszy leasing na tego pięknego Iveco Daily (patrzcie co za szybą). To było moje i nasze pierwsze prawdziwe auto. Biznes działał już w 12 miastach płd Polski, a ja tymże Iveco dojeżdżałem na uczelnie na nieliczne zajęcia, by się urwać z wykładów i ruszać do klientów, a nocami rozwozić ulotki do partnerów pracujących z nami w kraju. Byłem jednocześnie studentem, kierowcą, magazynierem, roznosicielem ulotek, kontrolerem, dyrektorem sprzedaży i CEO w jednym" - stwierdził.