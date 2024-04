Polski miliarder pokazał pierwsze biuro. Wiecie, kto jest na zdjęciu?

"Kapitał topniał każdego miesiąca (czynsz i ZUS). Po kilku miesiącach wreszcie pozyskane pierwsze zlecenia na stworzenie stron www dla firmy Revor i Poliglota. Przychód? Raptem tylko ok 2 tys. zł. Dopiero gdy kapitał stopniał do zera - ostatnie 500 złotych wydane na ogłoszenie w "Gazecie Wyborczej" pod tytułem 'Roznoszenie ulotek za 5 groszy' staje się przełomowym momentem, ale to już na inną opowieść" - napisał Rafał Brzoska.