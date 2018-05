Bydgoszcz i Rudzica mają nowych milionerów. Trafili w Lotto Plus

W sobotnim losowaniu Lotto Plus padły "dwie szóstki". Oznacza to, że liczba lottomilionerów zwiększyła się do 1232.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wykorzystali swoją szansę na wygranie miliona złotych. (PAP, Fot: PAP/Wojciech Pacewicz)

Wylosowane liczby w Lotto Plus to: 2, 13, 30, 31, 38, 49.

Pierwszy szczęśliwy zakład zawarty został w kolekturze przy ulicy Andersena 3c w Bydgoszczy. Szczęśliwiec wybrał metodę gry „chybił trafił”. Druga „szóstka” padła natomiast w kolekturze przy ulicy Rudzica 478 w Rudzicy, w województwie śląskim.

Hazard opłacalny dla państwa. Wszystko dzięki nowemu prawu

W sobotnim losowaniu głównym Lotto wylosowane zostały natomiast liczby: 2, 9, 11, 27, 29, 31 - takiej szóstki nie skreślił jednak żaden z graczy. Oznacza to, że w kolejnym losowaniu Lotto do wygrania będzie 8 mln zł, a w Lotto Plus - jak zawsze - gwarantowany będzie milion. Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek.