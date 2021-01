"Bye Bye Corona". Koronawirusowe ciasto robi furorę

Teraz sprzedaje marcepanowe wypieki w kształcie strzykawki do szczepień , z pełnym nadziei napisem: "2021 Bye Bye Corona".

Cena rolady takiego ciasta to 15 euro.

Szczepienia dla nauczycieli. "Masowe dopiero za kilka miesięcy"

- Sprzedaliśmy ponad 20 tys. sztuk ciasta w kształcie rolki papieru toaletowego. Pozwoliło nam to zrekompensować straty i uniknąć "postojowego". Teraz znajomy podsunął mi pomysł ciasta - szczepionki - mówi "Bildowi" Tim Kortuem. - Może klienci kupią od razu dwie strzykawki. Szczepionkę należy przecież podać dwukrotnie.

Agencji Reutera, która także zainteresowała się jego "koronawirusowymi" wypiekami, cukiernik z Dortmundu wyznał: - Najpierw byliśmy nieco sceptyczni, czy nie byłoby to zbyt makabryczne. Ale w końcu się zdecydowaliśmy. Bo nawet antyszczepionkowców to bawi. To szczepionka bez żadnych skutków ubocznych. I możesz wrócić i dostać następną, bo jest taka pyszna - mówi.