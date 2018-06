Była za zakazem handlu w niedzielę. Teraz alarmuje, że tracą głównie małe polskie sklepy

- Trzeba pozwolić działać w niedziele małym sklepom, ale duże markety zamknąć - przekonuje Elżbieta Czacharowska. Właścicielka delikatesów w Ostródzie przekonuje, że zakaz handlu w obecnym kształcie uderza głównie we właścicieli małych sklepów.

- Denerwujący jest fakt otwarcia wszystkich Żabek od początku obowiązywania ustawy. Im wolno, a my co, z innej gliny ulepieni? - pyta premiera.

- Aby wyciągnąć rękę do polskiego handlu, trzeba pozwolić działać w niedziele tym sklepom, które robią do 10 mln zł obrotu rocznie. Będą chcieli, to otworzą. Nie będą chcieli, to zamkną. - przekonuje. - Natomiast duże markety zamknąć oczywiście - dodaje.