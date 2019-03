Były rzecznik rządu w spółce skarbu państwa. "Formalnie nie jestem członkiem PiS"

Rafał Bochenek, były rzecznik rządu, świetnie sobie radzi. Jak ustalił „Fakt” notariusz z Wieliczki pracuje w spółce skarbu państwa. Został dyrektorem marketingu w PGNiG.

Dziennik przypomina, że Bochenek swoją karierę zaczynał 5 lat temu w TVP 3 Kraków, gdzie zapowiadała pogodę. Dorabiał także jako konferansjer. Zapragnął jednak wejść do polityki i w 2014 r. wystartował w wyborach i został radnym ziemi wielickiej.

Przełomem w karierze Bochenka była konwencja PiS, którą poprowadził i na której Andrzej Duda został przedstawiony jako kandydat PiS na prezydenta. Potem gdy PiS doszedł do władzy i przyszła „dobra zmiana”, Bochenek trafił do Kancelarii Premiera, a w kolejnych wyborach samorządowych już – do sejmiku.