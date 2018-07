Carrefour wprowadza "ukraińską półkę". Chce przyciągnąć do sklepów klientów ze wschodu

Sieć supermarketów Carrefour chce zachęcić do zakupów Ukraińców mieszkających i pracujących w Polsce, wprowadzając do sprzedaży ich rodzime produkty. "Ukraińska półka" zostanie wprowadzona w ramach tzw. Kuchni Świata. Na razie dostępnych jest ok. 40 produktów.

Testy konsumenckie półek z ukraińskimi produktami rozpoczęły się w zeszłym roku. Od kilku miesięcy sieć sukcesywnie wprowadza je do stałego asortymentu.

Jak dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl, "ukraińska półka" jest już dostępna w 31 hipermarketach i wybranych supermarketach sieci, a w najbliższym czasie pojawi się w kolejnych sklepach.

- W najbliższych miesiącach Carrefour będzie powiększać dostępny asortyment - zapowiada biuro prasowe sieci.

"Ukraińska półka" jest wprowadzana w ramach tzw. Kuchni Świata, czyli strefy z regałami przeznaczonymi dla produktów kuchni chińskiej, włoskiej czy meksykańskiej.

Na razie, na półkę trafiło ok. 40 produktów z Ukrainy. Są to przede wszystkim słodycze, słone przekąski czy kawa ze Lwowa.Jak pisze biuro prasowe sieci Carrefour, kupowane są one nie tylko przez Ukraińców, ale również przez Polaków chętnych do spróbowania nieznanych im dotychczas produktów.

Jak przyznają przedstawiciele sieci, pomysł na wprowadzenie do obrotu rodzimych towarów zza wschodniej granicy jest ściśle związany ze stale rosnącą liczbą Ukraińców mieszkających i pracujących w Polsce. Również w handlu detalicznym.

- Wyzwania związane z rekrutacją i retencją pracowników w tak wymagającej branży jak handel detaliczny sprawiają, że jako pracodawca otwieramy nowe możliwości zarówno dla firmy, jak i lokalnych społeczności, oferując zatrudnienie i rozwój - wyjaśnia biuro prasowe Carrefoura.

Sieć zatrudnia w Polsce ponad 16 tys. pracowników. Jej przedstawiciele nie ujawniają jak wielu z nich pochodzi z Ukrainy.