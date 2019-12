WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany Cashbill + 1 Paysafecard 37 min. temu Cashbill stawia na pełną ochronę danych podczas płatności online Ochrona danych osobowych jest coraz istotniejsza dla każdego użytkownika sieci. Liczba zagrożeń w Internecie rośnie, a kradzież danych ma poważne konsekwencje. Aby uniknąć utraty gotówki z konta bankowego, zaciągnięcia kredytów w Twoim imieniu lub wykorzystania danych osobowych w inny sposób, powinieneś zwracać szczególną uwagę na to, gdzie dokonujesz płatności online. Sprawdź, dlaczego dobrym wyborem są płatności online przez Cashbill. (materiał partnera) 1.Zachowaj anonimowość w sieci

2.Wybierz kwotę płatności i chroń swoje dane

2.Wybierz kwotę płatności i chroń swoje dane

3.Cashbill - korzyści dla użytkowników i sklepów internetowych Sklepy internetowe są w Polsce coraz popularniejsze ze względu na wysoką dostępność zróżnicowanych towarów, atrakcyjne ceny i możliwość dokonania zakupów o każdej porze dnia lub nocy. Niestety, wraz ze wzrostem popularności sklepów internetowych pojawiło się wiele zagrożeń dotyczących płatności za zakupy. Płatności online oferowane przez Cashbill to sposób na ochronę danych klientów i zapewnienie im w sieci pełnej anonimowości. Sprawdź, jak działają płatności online Paysafecard. Zachowaj anonimowość w sieci Anonimowość w sieci ma coraz większe znaczenie dla większości użytkowników, którzy buntują się przeciwko śledzeniu ich przez boty oraz chronią się przed atakami cyberprzestępców. Dla zachowania anonimowości w Internecie szczególne znaczenie ma dbanie o ochronę danych osobowych w czasie dokonywania płatności online. Sklepy internetowe już dawno odeszły od wykonywania tradycyjnych przelewów lub wpłat na poczcie, stawiając na szybsze i nowocześniejsze metody regulowania płatności za zakupy. Jedną z najbezpieczniejszych dla klientów form płatności jest Paysafecard, oferowane przez Cashbill. Dzięki tej usłudze klienci sklepów online mogą płacić za zakupy bez konieczności używania karty kredytowej lub dokonywania płatności prosto z konta bankowego. W ten sposób gwarantuje się pełną anonimowość w sieci. Za pomocą Paysafecard zapłaty dokonuje się bez podawania danych osobowych, logowania na stronę banku lub wprowadzania numeru karty kredytowej. Płatność online jest dzięki temu w pełni bezpieczna, gdyż nie wykorzystuje się do niej żadnych danych wrażliwych. W klasycznych płatnościach online, dane osobowe lub z karty kredytowej są szyfrowane, jednak nawet skomplikowany kod może zostać złamany przez cyberprzestępców. Hakerzy sięgają po coraz skuteczniejsze metody łamania szyfrów, przez co raz na kilka miesięcy można usłyszeć o udanych atakach na banki lub o wycieku danych osobowych klientów z dużych sklepów online. Wybierz kwotę płatności i chroń swoje dane Paysafecard to alternatywa dla standardowej płatności online. Z usługi mogą skorzystać serwisy z grami, kanały w social mediach, dostawcy muzyki, filmów i rozrywki, a także różnego rodzaju sklepy internetowe. Aby dokonać płatności za pomocą Paysafecard udostępnianego przez Cashbill, potrzebny jest specjalny kod PIN, który można zakupić w jednym z punktów sprzedaży. Tymi punktami najczęściej są supermarkety, kioski RUCH-u i stacje benzynowe. Do każdego kodu PIN jest przypisana kwota 20, 30, 50, 100 lub 300 złotych. Następnie przepisuje się kod podczas dokonywania płatności online w sklepie. Jest to jedyna czynność, której wymaga się, by zaksięgować wpłatę i przypisać ją do określonego zakupu. Jeżeli jednorazowo wykorzysta się jedynie część środków z Paysafecard, można użyć ich do wykonania kolejnej płatności. Cashbill - korzyści dla użytkowników i sklepów internetowych Korzystanie z Cashbill i Paysafecard jest opłacalne zarówno dla użytkowników, którzy chcą zachować pełną anonimowość w sieci, jak i dla sklepów online oraz serwisów dostarczających różne usługi. Dzięki systemowi bezpiecznych płatności online środki są księgowane zgodnie z zasadą D+1. Zasada oznacza, że pieniądze pojawiają się na koncie odbiorcy najpóźniej następnego dnia roboczego. Dzięki temu klienci cieszą się szybszym dostępem do usług lub wysyłką zamówionych towarów, a sklepy i dostawcy usług zachowują płynność finansową. Co ważne, prowizja dla każdego podmiotu, który zdecyduje się na korzystanie z usług Cashbill, jest ustalana indywidualnie w zależności od branży i miesięcznego obrotu. Atutem Paysafecard jest wysoka dostępność kodów PIN w całym kraju. Bez trudu kupi się je nawet w mniejszych miejscowościach, dzięki czemu można dokonać płatności przez Internet w najbezpieczniejszy możliwy sposób. Uruchomienie systemu Cashbill w sklepie zawsze jest poprzedzone weryfikacją pracowników centrali Paysafecard w Wiedniu. Zwykle weryfikacja zajmuje od 1 do 2 dni roboczych, jednak niekiedy może przedłużyć się do 14 dni. Dłuższy czas oczekiwania na uruchomienie płatności rekompensuje jednak szybkość działania systemu i jego pełne bezpieczeństwo użytkowania. Wśród zalet Cashbill istotnych z punktów widzenia kupujących jest możliwość pełnego wykorzystania każdej zakupionej kwoty. Każdy kod PIN jest aktywny dopóki nie zużyje się całej sumy, jaka została do niego przypisana. Dzięki temu nie traci się pieniędzy, co zwiększa zadowolenie osób, które zdecydują się na płatności online z Cashbill.