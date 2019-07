Castorama ostrzega. Uwaga na ten produkt, jest "ryzyko zranienia"

Castorama Polska apeluje o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania jej produktów. Chodzi o szlifierki mimośrodowe Erbauer ERO450 o seriach oznaczonych kodem od 18W37 do 19W27. Tarcza szlifierska ma wadę, która może prowadzić do jej oderwania, co stwarza ryzyko zranienia przez oderwane części – informuje Castorama.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Castorama wydała oświadczenie o potencjalnym ryzyku związanym z użytkowaniem konkretnych szlifierek. (Fotolia, Fot: Photographee.eu)

Wada dotyczy tylko określonych serii produktu. Wadliwe serie oznaczone są kodem od 18W37 do 19W27 (18, 19 oznacza „rok”, W „jest to kolejny tydzień roku”). Powyższa informacja dotyczy tylko produktów wyszczególnionych w tym ogłoszeniu. Problem nie dotyczy pozostałych szlifierek sprzedawanych przez Castorama Polska.

Więcej informacji można otrzymać w dziale obsługi klienta w najbliższym sklepie Castorama lub telefonicznie pod numerem (22) 575 31 00.

Jak pisze "Fakt", sieć prosi o sprawdzenie oznaczenia na produktach. tabliczkach znamionowych wyżej wymienionych towarów. Jeśli były kupione w Castoramie można je oddawać do sklepu i otrzymać zwrot pieniędzy.