CCC. Zamawiasz buty, a kurier dostarcza je w godzinę

Od soboty wszystkie galerie handlowe, ponownie jak na wiosną, znowu zostają zamknięte . Jest to cios dla właścicieli marek odzieżowych czy obuwniczych, bo to ogranicza jeden z ich głównych kanałów dystrybucji.

- Wyszliśmy z założenia, że skoro pizza może być przywożona do domu w kilkadziesiąt minut, to buty również. Na razie testujemy to rozwiązanie w Warszawie, ale docelowo jeśli usługa się przyjmie, chcemy wprowadzić ją we wszystkich większych aglomeracjach miejskich - mówi Konrad Jezierski, Dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel w CCC.