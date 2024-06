Cena wody na koncercie Podsiadły. Tylko dla bardzo spragnionych

Dla przykładu kawalerka dla dwóch osób z jednym łóżkiem przy ul. Puławskiej na warszawskim Mokotowie (niedaleko Metra Pole Mokotowskie) kosztuje 478 zł/noc w weekend 26-27 lipca. Z kolei już tydzień później, kiedy do Warszawy przyjedzie Swift, za to samo mieszkanie trzeba zapłacić 1773 zł/noc. To o 270 proc. więcej i 3546 zł za cały pobyt (dwie noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę).