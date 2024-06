Wraca pociąg na hitowej trasie. Oto ceny biletów

Pociąg "Słoneczny" będzie wyruszał z Warszawy Zachodniej o godzinie 6:40, aby dotrzeć do Gdańska Głównego o 9:55, do Sopotu o 10:13 i do Gdyni Głównej o 10:21. Ostatnim przystankiem będzie Ustka, gdzie pociąg przyjedzie o 12:22. Zatem podróż ze stolicy nad Bałtyk zajmie od ok. 3 do 6 godz.