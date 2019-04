Cenami już przegoniliśmy Niemców. Dowodem dwa paragony

Ceny popularnej "95" w ostatnim czasie na dobre przekroczyły 5 zł. Najdrożej tradycyjnie jest przy autostradach. Okazuje się, że nawet drożej niż w Niemczech.

Jak podają analitycy Biura Maklerskiego Reflex , średnie ceny paliw na stacjach 25 kwietnia ukształtowały się na następujących poziomach: benzyna bezołowiowa 95 5,20 zł/l, bezołowiowa 98 5,49 zł/l, olej napędowy 5,16 zł/l i autogazu 2,25 zł/l. Drogo, a co gorsza na początku maja ma być jeszcze drożej.

Absurdalnie drogie są autostrady. Doświadczeni kierowcy wiedzą, że najlepiej przy nich nie tankować. A jeśli już to konieczne, lepiej na chwilę zjechać i nawet nadrobić kilometrów, bo różnice są znaczne. Jak znaczne? Nawet kilkadziesiąt groszy na litrze.

W sieci popularność zdobywa zdjęcie dwóch paragonów. Właściciel konta "Podkarpacka Fantazja" na Twitterze pokazał rachunki z tankowania przy autostradach w Polsce i w Niemczech. Tankowanie 24 kwietnia na Orlenie przy polskiej A2 kosztowało 5,83 zł za litr oleju napędowego. To samo paliwo tego samego dnia na niemieckim Shellu w Fuerstenwalde kosztowało 1,249 euro, czyli ok. 5.36 złotego.

Należy jednak zaznaczyć przy tym, że niemiecki system punktów obsługi podróżnych wygląda nieco inaczej niż w Polsce. Stacja nie znajduje się bezpośrednio przy autostradzie, a około minutę drogi od niej. Dodatkowo zlokalizowana jest w miejscowości, którą trasa przecina, a nie w szczerym polu, jak to zazwyczaj bywa przy polskich autostradach.

Nie zmienia to wciąż faktu, że w ostatnim czasie kierowcy w Polsce mocno dostają po kieszeniach. Jak podają analitycy BM Reflex, w stosunku do cen przed rokiem za benzynę płacimy już 36 gr/l więcej, za olej napędowy aż 39 gr/l, a za LPG 19 gr/l. To wzrost kosztów tankowania podczas długiego majowego weekendu o ponad 7 proc.