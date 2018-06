Ceny chleba w górę. Może być jeszcze gorzej

O 4,5 procenta wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny chleba. Przez suszę najprawdopodobniej pójdą w górę jeszcze bardziej.

Może się to skończyć tak, że ludzie, zamiast do piekarni, pójdą po tańszy chleb do supermarketów. Jeśli zaś piekarze będą starali się konkurować z marketami niską ceną, to koszty mogą przerosnąć ich zyski. A to oznacza bankructwo.