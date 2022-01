Ceny energii w Polsce najwyższe w Europie? "Zakończmy ten karnawał konsumpcji"

Konsumenci i tak dostaną po kieszeniach

Rząd stara się reagować na rosnące ceny energii, a już we wtorek 4 stycznia w życie weszła ustawa o dodatku osłonowym, która ma wesprzeć część gospodarstw domowych w pokryciu rosnących kosztów energii i cen żywności. Zdaniem ekspertów to jednak za mało, by ochronić konsumentów przed drożyzną.