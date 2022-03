Ceny gazu nadal będą rosły. Normalność może wrócić dopiero za trzy lata

Unia Europejska chce uniezależnić się od rosyjskiego gazu i więcej surowca importować ze Stanów Zjednoczonych. Według banku Goldman Sachs rozwiązania krótkoterminowe w dużej mierze skoncentrują się na przekierowaniu dostaw z USA do Europy, a nie na zwiększeniu całkowitego wolumenu eksportu LNG z Nowego Świata. A to nie doprowadzi do obniżek cen gazu na globalnych rynkach. Normalizacja cen będzie możliwa dopiero od 2025 r., wraz ze zwiększeniem możliwości eksportu z USA.