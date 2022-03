Unia chce więcej gazu z USA. I zapowiada wspólne zakupy dla 27 krajów

Szefowa KE mówiła w środę także o "zatrważającej" rzeczywistości rosyjskiej okupacji na Ukrainie. Jak wskazywała, mimo to "tysiące obywateli Ukrainy wychodzą na ulice" i "wymachują niebiesko-żółtymi flagami w twarz okupantom". - Wolność ma imię, to imię to Ukraina, flaga Ukrainy to flaga wolności — powiedziała von der Leyen.