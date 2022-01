Ceny gazu. Rząd będzie chronił "odbiorców wrażliwych" do końca 2023 roku

Przypomnijmy: 28 grudnia 2021 r. prezydent Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym na pokrycie części rosnących cen gazu. Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej - do 2 grudnia 2022 r.