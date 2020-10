Ceny maseczek znowu w górę. Sprzedawcy rozpoczęli żniwa

W czwartek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że cała Polska stała się jedną wielką żółtą strefą. A to oznacza m.in. nakaz noszenia maseczek nie tylko w budynkach, ale również na ulicach.

Nieprzyzwyczajeni do takiego nakazu Polacy masowo ruszyli więc po maseczki, o których przez ostatnie miesiące zdążyli już nieco zapomnieć. Teraz będą musieli do nich wrócić.

Interes wyczuli sprzedawcy, którzy natychmiast podnieśli ceny w internecie. Zwrócił na to uwagę nasz czytelnik.

Żółte strefy w całym kraju. Paweł Mucha: zdecydowane działania przynoszą wymierne efekty

Jak dodaje, już w środę wieczorem zauważył podwyżkę. - Cena skoczyła do nieco ponad 30 złotych, jak już mówiło się o ponad 100 powiatach w żółtej strefie, w tym m.in. o Warszawie - pisze czytelnik.

W piątek za 100 maseczek trzeba już było zapłacić prawie 43 zł. Podwyżka o 13 zł w ciągu jednego dnia. To o 43 proc. więcej. Na tym może się jednak nie skończyć, bo obostrzenia wchodzą w życie od soboty.

Policja już zapowiedziała zero tolerancji dla osób bez maseczek. Kiedy więc posypią się pierwsze mandaty, Polacy znowu masowo ruszą po maseczki do sklepów oraz do internetu. A wtedy ceny znowu mogą poszybować w górę.