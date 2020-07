Ceny nad morzem. "28-40 zł za obiad z rybką to norma"

Na zamówienie złożyły się: trzy filety z dorsza, dorsz maślany, pizza z pieca, frytki, surówki i napoje. Łącznie pan Adam zapłacił za to dokładnie 196 zł. Najdroższy w czasie pozycji były dorsz - 38 zł oraz pizza - 33 zł. Filety wyszły całkiem tanio, bo po 22 zł.

"Niestety, ale takie ceny to norma - od 28 do 40 zł za obiad z rybką w większości barów knajp. Czyli łącznie od 200 do 250 zł dla takiej rodzinki, jak się chce zjeść coś dobrego" - napisał pan Adam na platformę #dziejesie i pokazał paragon.