Drożyzna nad morzem. Hotelowe noclegi w górę nawet o kilkanaście procent

Wypoczynek nad morzem? W tym roku jest wyjątkowo drogo. Czy to w restauracjach rybnych , czy w barach z kebabami - wszędzie musimy zapłacić dużo więcej niż w miastach. Jednak najbardziej uderzają po kieszeni ceny noclegów.

We Władysławowie średnia cena noclegu w hotelu dla jednej osoby wynosi w tym roku 112 zł. W lipcu 2019 r. było to 94 zł. Jeszcze bardziej podrożały noclegi w Krynicy Morskiej - z 93 do 120 zł.