Ceny owoców i warzyw. Najlepszy czas na leczo

Drożyzna w sklepach mocno bije Polaków po kieszeni, za to sierpień to doskonały czas na zakupy w warzywniakach. Ceny warzyw i owoców spadają. Sprawdziliśmy je na giełdzie w Broniszach.

Jeśli uwielbiacie leczo, to teraz możecie zajadać się tą węgierską potrawą do woli. Jednogarnkowe danie jest banalnie proste i w dodatku – tanie. Za paprykę zapłacimy 2 zł/ kg, cukinię – 1,5-2 zł/ kg, bakłażana – 2-3 zł/kg. Nasycone słońcem pomidory teraz są najsłodsze. Cieszy nie tylko ich smak, także cena (0,6-1 zł/kg).

Ceny warzyw korzennych utrzymują się na stabilnym, niskim poziomie. Poza pietruszką, która w tym roku wszystkich mocno zaskoczyła . W zeszłym roku o tej porze za kilogram korzenia pietruszki płaciliśmy między 3,5-4,5 zł. W lipcu, w niektórych hurtowniach cena sięgała 13 zł, teraz zapłacimy 5-6 zł/kg. Spadają ceny marchwi (0,8-1,3 zł/kg) i cebuli (0,8-1 zł/kg). Kalafior jest obecnie tańszy od kapusty. Za to pierwsze warzywo zapłacimy 1,5-2,5 zł/ szt., za drugie – 2,5-3,5 zł/szt.

Upały brutalnie obeszły się z owocami i sprawiły, że ich ceny nie są tak atrakcyjne jak rok temu. Dotyczy to zwłaszcza delikatnych malin i borówek. Ceny malin są zróżnicowane, podobnie jak ich jakość (6-12 zł/kg). Borówki zdrożały (17-20 zł/kg). Popularne, letnie gruszki odmiany Faworytko-Klapsa są w tym roku słabej jakości, zapłacimy od 2 do 4,5 zł za kg.

Tanieją za to jabłka. W warzywniakach pojawiła się odmiana Lobo. Ceny od 1 do 1,66 zł/kg. Połowa sierpnia to także dobry czas na zakup śliwek. Są teraz bardzo tanie: 0,6-1,5 zł/kg.