Pietruszka rekordowo droga. To przez zeszłoroczne deszcze

Tegoroczne ceny pietruszki zaskoczyły wszystkich. W zeszłym roku o tej porze za kilogram korzenia pietruszki płaciliśmy między 3,5-4,5 zł. Teraz w niektórych hurtowniach cena sięga 13 zł.

Co ciekawe, pietruszka ma swojego "klona" . - Pasternak to taki tani zamiennik pietruszki. To tak jakby sprzedawać Fiata jako Mercedesa - przekonywał w rozmowie z wp.pl pan Jerzy, producent pietruszki z Łódzkiego. Ponieważ cena "oryginalnego" warzywa poszybowała w górę, podróbki zalały rynek.

Pan Jerzy uważa, że do podmiany dochodzi nie tylko na straganach. Pasternak wykorzystywany jest wmrożonkach - na przykład w warzywach na parze. Piszą, że to jest pietruszka, a dają pasternak. Rośnie bardzo duży, większy niż pietruszka. Jak ktoś bierze na przemysł, to kroi go, szatkuje. Dochodzą inne warzywa, przyprawy i nie czuć różnicy - opisywał rolnik.