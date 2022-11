Ceny paliw będą spadać. Obniżki mogą nawet przyspieszyć

Średnie ceny benzyny Pb95 mogą spaść w przyszłym tygodniu w okolice 6,53 zł za litr, Pb98 do 7,25 zł, diesla do 7,68 zł, a LPG do 3,00 zł - prognozują z kolei analitycy DM Reflex. Chociaż obniżki na stacjach są zauważalne, to pozostają daleko za spadkiem cen w hurcie - dodają. "Paradoksalnie sytuacja taka, jeśli utrzyma się do końca roku, pozwoli na zminimalizowanie skutków powrotu 23-procentowej stawki podatku VAT od początku nowego roku" - komentują eksperci.