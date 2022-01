Ceny paliw wkrótce wzrosną. Złe prognozy analityków

Były spadki, będą wzrosty

Już w najbliższym tygodniu cena Pb98 może skoczyć do poziomu 5,97-6,09 zł za litr, a benzyny 95-oktanowej do 5,69-5,80 zł - przewidują eksperci e-petrol. Podobnie wygląda sytuacja z olejem napędowym, który w dniach 10-16 stycznia może kosztować od 5,74 do 5,86 zł. Są jednak i plusy.