Ceny paliw. Z powodu pandemii benzyna tanieje w szalonym tempie

Analitycy rynkowi prognozują, że nabierająca rozpędu pandemia koronawirusa nadal będzie obniżała ceny paliw na stacjach. Jak podaje portal wrc.net.pl, ceny spadły o ponad 20 groszy w stosunku do ubiegłego tygodnia. Obecnie odnotowujemy jeszcze większy spadek. Oba gatunki benzyn potaniały o 24 (PB95) oraz 22 grosze (PB98) i w sprzedaży detalicznej są dziś oferowane po 4,69 i 4,33 zł za litr.

Powodem destabilizacji światowego rynku jest oczywiście epidemia koronawirusa. W związku z obostrzeniami sanitarnymi zamiera transport, część przemysłu i handlu prawie w całej Europie, części Azji i Ameryki Północnej. Tym samym brak możliwości zagospodarowania ogromnych ilości ropy powoduje spadek cen do 27 USD za baryłkę. Eksperci są zgodni co do tego, że bez wdrożenia konkretnych narzędzi pomocowych ceny paliw w najbliższych tygodniach nadal będą pikować.