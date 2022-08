Ceny paliw znów w dół. Oto co będzie się działo na stacjach

Analitycy zwrócili również uwagę, że obecnie za benzyny i olej napędowy płacimy tyle, co w maju tego roku. "Chociaż od tegorocznego szczytu ceny detaliczne wyraźnie się oddaliły, to wciąż mało prawdopodobny wydaje się spadek cen do poziomów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Benzyna bezołowiowa 95 jest droższa niż w lutym o 1,19 zł/l, olej napędowy o 0,91 zł/l i autogaz o 0,56 zł/l. W porównaniu do cen sprzed roku najwięcej tracą posiadacze diesli. Olej napędowy jest bowiem droższy o 31 proc., z kolei benzyna 95 i autogaz są droższe o 19 proc." - czytamy w komentarzu.