UOKiK zabiera głos w sprawie podwyżek cen paliw. Oto winowajcy drożyzny

Przypomnijmy, według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego średnia cena benzyny Pb95 w 2021 roku wynosiła jedynie 5,44 zł za litr, a w 2020 roku było to zaledwie 4,41 zł. Tymczasem w ubiegłym tygodniu portal E-Petrol informował, że 95-oktanową benzynę można kupić średnio za 7,32 zł, ale są stacje, na których - przy uwzględnieniu wakacyjnych rabatów - da się kupić to paliwo już za mniej niż siedem złotych. To i tak obniżka w porównaniu do czerwca, kiedy to cena sięgała ośmiu złotych za litr. Dużo droższe niż rok temu są też olej napędowy i LPG.