Ceny prądu poszybują. "Skala podwyżki może być dwucyfrowa"

Wśród zaproponowanych przez rząd rozwiązań znalazły się m. in. obniżka VAT na trzy miesiące na energię elektryczną do 5 proc. i na gaz do 8 proc., czasowe zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh dla gospodarstw domowych, obniżenie akcyzy na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum UE.