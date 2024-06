Drogie wycieczki szkolne. Ojciec pierwszaka: "zdumiała mnie ta cena"

W planie mamy wizytę w Ostrowie Tumskim, zwiedzanie katedry i podziemi, spacer poznańską starówką i wizytę w Rogalowym Muzeum Poznania z pokazem wypieków. Przy założeniu, że pojedzie od 40 do 44 osób, koszt wynosi 250 zł/os., a jeśli chętnych będzie od 35 do 39 osób to cena wzrasta do 277 zł/os.