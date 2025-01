Wesele za "co łaska" pod Warszawą. Jest jeden haczyk

Ksiądz z Osiedla zachęca do organizowania wesela "co łaska"

Ksiądz ogłosił możliwość zorganizowania wesela w Piastowie w powiecie pruszkowskim na swoim kanale na YouTubie. Jak przekazał, chodzi o przyjęcia weselne, ale też o inne imprezy rodzinne dla 40-50 osób. Do dyspozycji jest lokal o powierzchni 160 mkw., który jest drugą z klubokawiarni z cyklu "Cyrk Motyli".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wesele bez cennika u Księdza z Osiedla

Klienci mają zapłacić tyle, ile uważają za słuszne. W zamian muszą przestrzegać dwóch zaleceń. - Jedyna prośba to żeby to spotkanie było bez telefonów komórkowych i bezalkoholowe - podkreślił Ksiądz z Osiedla.

Duchowny należy do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która promuje abstynencję, a sam zachęca do zabawy bez alkoholu.

Ksiądz zachęca zainteresowanych weselem w klubokawiarni, aby kontaktować się przez Facebooka lub Instagram "Cyrku Motyli", aby ustalić szczegóły. Jak dodał, celem jest to, aby każdy otrzymywał to samo bez względu na to, ile zapłaci. - Żeby goście przychodząc na imprezę, nie byli w stanie poznać, że ktoś zapłacił więcej, czy mniej - wyjaśnił.

W klubokawiarni księdza można zjeść za darmo

Wesele za "co łaska" to kolejna inicjatywa Księdza z Osiedla. To właśnie on założył klubokawiarnię "Cyrk Motyli", w której nie ma oficjalnego menu ani cennika - każdy płaci wedle uznania. Na miejscu można dostać kawę, lody włoskie, lemoniadę, herbatę czy popcorn i tosty. Nie ma tam alkoholu.