Ceny w górę o 1400 proc.? Przedsiębiorcy wściekli. Mamy odpowiedź

inFakt przedstawia się na swojej stronie internetowej jako "wiodąca firma w branży księgowo-technologicznej". Działa na rynku od 2008 r. i celuje głównie w jednoosobowe działalności gospodarcze oraz w małe firmy, ułatwiając im prowadzenie księgowości za pomocą specjalnej platformy.

Przez pewien czas usługi dostarczane przez serwis były całkowicie darmowe, co zachęcało przedsiębiorców do odchodzenia od księgowych i przenoszenia się do aplikacji inFaktu. Następnie cena najniższego pakietu wzrosła do 5 zł, co dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą również nie stanowiło problemu.

Jednak tuż po nowym roku w mediach społecznościowych i na forach internetowych wybuchła awantura. Na alarm bili także użytkownicy Wykopu. Ceny dla użytkowników inFaktu miały pójść w górę aż o 1400 proc. Co więcej, wielu klientów firmy nie miało o tym pojęcia.

Pan Jerzy mówi WP Finanse, że o wzroście cen dowiedział się z grupie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na Telegramie. - Otworzyłem wtedy ich (inFaktu - przyp. red.) stronę internetową i zobaczyłem, że to prawda - wspomina.

Przedsiębiorca dodaje, że przeszedł na tę platformę od księgowego, ponieważ pozwalało mu tu zaoszczędzić pieniądze. - Mam 1-2 faktury miesięcznie i nie sprawia mi żadnych trudności prowadzenie księgowości samodzielnie przez platformę. Koszt mojego obecnego pakietu to 5 złotych miesięcznie, czyli 60 złotych rocznie. Po wprowadzeniu nowych zmian dowiedziałem się, że w przyszłości, przy odnowieniu pakietu, jego koszt wzrośnie do 75 złotych miesięcznie, czyli 900 złotych rocznie - podkreśla.

Jak zaznacza, jego zdaniem opłata w wysokości 5 zł była niska i byłby w stanie zaakceptować jej wzrost. - Taka podwyżka to jednak kiepski żart - dodaje.

O planowanych podwyżkach przypadkiem dowiedział się także pan Michał. - Dostałem e-maila z aktualizacją regulaminu, który odsyłał do cennika na stronie internetowej. Szczerze? Przeoczyłem go. Gdy bank albo platforma e-commerce zmienia cennik to wysyła wprost informacje o aktualizacji cennika - zarzuca firmie.

Przedsiębiorca dodaje, że inFakt na forum tłumaczył, że podwyżki wynikają z dodania nowych usług.

Problem w tym, że te dodatkowe usługi nie są mi potrzebne a z podwyżką o 1400 proc. nie spotkałem się nigdy. Cena może nie wydawać się wygórowana dla osób z zewnątrz, ale mówimy tutaj o najprostszej księgowości, którą należy wykonywać samodzielnie bez pomocy księgowego i na własną odpowiedzialność prawną - wyjaśnia.

- Dodatkowo jest to abonament, więc po kilku latach może się okazać , że usługa kosztuje tyle, co zakup profesjonalnego oprogramowania dla księgowych. Jest to typowy przykład oferowania usług za darmo, reklam na masową skalę, a potem wykorzystanie swojej dominującej pozycji na rynku i przyzwyczajenia swoich klientów. Nic nie uzasadnia tak ogromnej podwyżki, bo nie wynika to z inflacji ani ze zmian w prawie, które wymuszało by wprowadzanie wielu zmian w systemie - tłumaczy pan Michał.

Suchej nitki na inFakcie nie zostawiali także użytkownicy komentujący decyzję inFaktu na forum dla użytkowników. W jednym z wpisów autor narzeka, że firma mogła zmieniać cenę w zależności od liczby faktur, zamiast traktować wszystkich jednakowo, niezależnie od ich potrzeb.

"Przeszedłem od księgowego do inFaktu, ponieważ potrafię liczyć swoje pieniądze. Dlatego równie dobrze mogę odejść od inFaktu, jeśli będzie to dla mnie bardziej opłacalne" - groził użytkownik.

Odpowiedź inFaktu

Skontaktowaliśmy się ze spółką z prośbą o komentarz. inFakt odpowiedział, że ze zrozumieniem podchodzi do emocji klientów. Firma zadeklarowała również, że dla obecnych użytkowników utrzyma dotychczasowe ceny.

Oznacza to, że klienci, którzy samodzielnie prowadzą księgowość w inFakcie zapłacą starą cenę, ale nie wyższą niż 29,99 zł miesięcznie. W związku z tym dla użytkowników, którzy przed zmianami w cenniku płacili np. 160 zł, realnie oznacza to wręcz obniżkę cen.

Klienci, którzy płacili mniej niż 29,99 zł miesięcznie, zachowają natomiast dotychczasowe stawki. Wystawianie faktur bez limitu pozostaje bez zmian - 4,99 zł miesięcznie.

To lekcja dla nas, żeby transparentnie i z odpowiednim wyprzedzeniem informować o wszelkich zmianach w ofercie - czytamy w odpowiedzi nadesłanej przez inFakt.