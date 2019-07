Ceny warzyw i owoców. Zdrowy tryb życia nadal bardzo drogi

W porównaniu z zeszłorocznymi cenami, fasolka szparagowa jest o 140 proc. droższa. Jeszcze większe rekordy biją rzodkiewka i ogórki szklarniowe.

Tegoroczne ceny nie sprzyjają osobom, które chcą włączać do diety warzywa i owoce. Od tygodni informujemy o nieustannej drożyźnie na bazarach . Optymizmem nie napawają najnowsze dane z Rynku Hurtowego w Broniszach. Za kapustę białą i kalafior trzeba na giełdzie w Broniszach zapłacić 4-5,5 zł/szt. Wciąż wysokie są także ceny szpinaku - 10 zł/kg, koperku - 3 zł/pęczek.

Bardzo droga jak na tę porę roku jest też sałata masłowa: 3-3,75 zł/szt., podczas gdy w ub.r. kosztowała 2 zł za sztukę. Znacząco więcej trzeba zapłacić za ziemniaki, odmiana Irga kosztuje obecnie ok. 2,33 zł/kg, przed rokiem - 1 zł/kg. (wzrost o 140 proc.).

Są i dobre wiadomości. Znacząco obniżyły się ceny marchwi krajowej do 1,2-1,6 zł/kg, jej cena jest jednak o 20 proc. wyższa niż w ubiegłym roku. Powoli spada cena papryki krajowej czerwonej, obecnie jest ona na poziomie 6-8 zł/kg tj. ok. 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Natomiast podrożały w ostatnich dniach selery (do 15-16 zł/kg) i pietruszka (6-7 zł/kg)z tegorocznych zbiorów.