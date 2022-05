Ceny wszystkich paliw w górę. Autogaz coraz bliżej 4 zł za litr

Benzyna Pb98 za 7,06-7,20 zł/l, Pb95 za 6,67-6,82 zł/l, olej napędowy ON za 7,43-7,58 zł/l, autogaz LPG za 3,79-3,90 zł/l - to prognozowane średnie ceny paliw na stacjach w nadchodzącym tygodniu - od 9 do 15 maja 2022 r. Analitycy e-petrol.pl spodziewają się, że podwyżki obejmą wszystkie gatunki paliw.