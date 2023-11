Ceny wystrzeliły. Polaków czekają "gorzkie" święta

Kakao drożeje m.in. przez ulewy

Jak mogliśmy przeczytać w serwisie money.pl, który powoływał się na "Rzeczpospolitą", ceny kakao, kluczowego surowca do produkcji m.in. słodyczy, są mocno uzależnione od pogody. W tym roku obfite zbiory uniemożliwiło zjawisko El Nino. Chodzi konkretnie o to, że gdy w Afryce Zachodniej powinno być sucho, mocno padał deszcz. Nie dość, że zbiory się opóźniły, to jeszcze plantacje zaatakowały choroby.