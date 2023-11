Dramatyczna drożyzna w Nigerii. Były poseł PO przeliczył ceny na polską walutę

Wysokie ceny cukru powodują problemy w Nigerii

Nigeryjczycy mają do tego poważne problemy z cenami cukru. Produkt, jak podkreśla serwis Voice of America, jest niezbędny do wypieku chleba, który jest podstawą diety 210 mln mieszkańców Nigerii. W ostatnich dwóch miesiącach cena produktu poszła do góry o 55 proc.