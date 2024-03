Ceny zachęcają Polaków do picia. "Dawno powinno wkroczyć ABW"

Jego zdaniem takie promocje przyciągają ludzi do sklepów i skłaniają do tego, żeby kupując butelkę wódki włożyli do koszyka też inne produkty - już nieobjęte promocją. Wtedy sklepom się to kalkuluje. Wódka jest też umieszczana w koszyku dóbr branych pod uwagę przy różnego rodzaju badaniach cen w sklepach. Dlatego sieci obniżając ich cenę, mogły się chwalić, że są tańsze niż konkurencja.