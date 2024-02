Lidl, Biedronka i Kaufland pod lupą UOKiK. Poszło o wódkę

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, by oferować naszym klientom najwyższej jakości produkty w najniższych na rynku cenach. W dużej mierze dzięki aktywnej polityce promocyjnej sieci Biedronka, polski rynek handlu detalicznego należy do najbardziej konkurencyjnych w Europie. Ta konkurencyjność przekłada się również na ceny takich produktów, jak np. wódka, przy czym aktualna cena tego produktu marki Parkowa to 14,99 zł za 0,5 litra - zaznaczył Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji w sieci Biedronka, dla TVN24.