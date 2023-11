Chcą informacji o terrorystach. Oferują milion dolarów nagrody

- Zabili go, chociaż był Beduinem i muzułmaninem - powiedział krewny Abu Assy. - Chcemy wiedzieć, kto to zrobił. Nasza tradycja wymaga odpłacenia krwią za krew. Dopadniemy sprawców. Jeżeli mają rodzinę w Izraelu, w Jordanii, dosięgniemy ich ojców, braci, wujów. Zapłacą. Może to trwać nawet 50 lat, ale ten rachunek zostanie wyrównany.