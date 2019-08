Chcą odzyskać pociąg. Wysłali 4 tysiące pocztówek do PKP

Jak to możliwe, że miasto, które jest siedzibą jednego z największych polskich garnizonów wojskowych i bazą sił amerykańskich nie ma bezpośredniego pociągu do stolicy? Takie pytanie zadali sobie mieszkańcy Żagania i ruszyli z nietypową akcją. Zaczęli wysyłać do PKP pocztówki. Wysłali ich 4 tysiące. Najważniejsze, że doczekali się odzewu.

Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce. Powstały pocztówki z petycją. (Stowarzyszenie Miłośników Kolei OK1)

Ostatni pociąg relacji Żagań-Warszawa odjechał ze stacji 29 maja 2000 r., o godz. 20.54. Czyli ponad 19 lat temu. Stowarzyszenie Miłośników Kolei OK1 walczy o przywrócenie połączenia od lat.

- Dziś do Warszawy można pojechać albo z Nowej Soli, Zielonej Góry, Bolesławca czy Węglińca, jednak do każdego z tych miast mamy po 40- 50 kilometrów i czymś tam trzeba dotrzeć - mówi Sławomir Świniuch, maszynista i miłośnik kolei i działacz stowarzyszenia, cytowany przez Gazetę Lubuską. - Średni czas dojazdu to osiem godzin, zarówno z powiatu żarskiego jak i żagańskiego - dodaje.

Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce. Powstały pocztówki z petycją, którą można podpisać. Kartki można znaleźć w Urzędzie Miasta, w Pałacu Książęcym oraz w Centrum Informacji Turystycznej. "Jeżeli zdecydujecie się nas poprzeć, należy kartkę podpisać i zostawić w miejscu jej pobrania, raz w tygodniu zbierzemy je i wyślemy do Warszawy" - informuje na facebooku stowarzyszenie.

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak donosi Gazeta Lubuska, do prezesa PKP Intercity trafiło... 4 tysięce pocztówek. W ślad za kartami pocztowymi z podpisami mieszkańców, żagański magistrat rozesłał pisma skierowane do parlamentarzystów z regionu z prośbą o wsparcie.

Okazuje się, że presja ma sens. Stowarzyszenie Miłośników Kolei OK1 otrzymało pismo od PKP Intercity, w którym poinformowano, że pojawiła się koncepcja utworzenia grupy wagonów w pociągu TLK “Konopnicka”. Wagony te byłyby wyłączane na stacji Wrocław Główny i kierowane trasą na Legnicę, Żagań, Żary do Zielonej Góry. Takie zmiany mogą zostać uwzględnione najwcześniej w rozkładzie jazdy 2019/2020 dopiero po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury.

Możliwe więc, że po dwóch dekadach miasto odzyska połączenie z Warszawą.