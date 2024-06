Chcą stworzyć Europejski Fundusz Mieszkaniowy. "10 mld euro dla Polski"

O pomyśle stworzenia tanich mieszkań na wynajem mówili na konferencji prasowej we Wrocławiu kandydujący do Parlamentu Europejskiego wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek oraz wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

- Trzeba stworzyć Europejski Fundusz Mieszkaniowy. Tak Lewica mówi jednoznacznie - 100 miliardów euro. To jest jedna siódma tego, co Unia Europejska przeznaczyła na Fundusz Odbudowy, aby odbudować polską gospodarkę po pandemii. UE powinna mieć odwagę i Lewica w Parlamencie Europejskim i w nowych władzach UE będzie walczyła o to, aby 100 mld euro przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe na wynajem , nie na kupno mieszkań - przekonywał Śmiszek.

- W sytuacji, gdy tak trudno do tych spraw (mieszkań na wynajem - PAP) przekonać polityków w Polsce, po prostu załatwmy to w Brukseli. Do tego też może służyć Unia Europejska, żeby pomóc nam pchnąć sprawy w prawidłowym kierunku. I my na pewno w Unii Europejskiej będziemy te sprawy popychać w kierunku ważnym dla ludzi, w kierunku załatwiania najpilniejszych potrzeb - dodała Biejat.