Chcesz pracować z Toskanii? Włoskie miasteczka dopłacą za mieszkanie

W Santa Fiora mieszka w tej chwili 2500 osób. Miasteczko położone jest w rezerwacie Monte Amiata, i bardzo blisko Doliny Val D'Orcia, która uważana jest za raj dla fanów wina i winiarni. Wszyscy, którzy zdecydują się na przeprowadzkę do tej miejscowości, mogą liczyć na 200 euro dopłaty do czynszu lub obniżkę 50 proc. Ale w tym wypadku musimy zadeklarować pobyt minimum od dwóch do sześciu miesięcy. Średnie czynsze w Santa Fiore wahają się od 300 do 500 euro miesięcznie. Jeżeli najemcy zdecydują się zostać dłużej, to po upływie sześciu miesięcy niestety dopłaty nie będą naliczane już, ale za to każdy kto zdecyduje się na inwestycję w Santa Fiora może liczyć na dotację do 30 tys. euro.