Chciał być gotowy na zimę. Ukradł zimówki przez dziurę w płocie

Ukradł opony, bo swoje miał zużyte. Pomylił się i wziął opony letnie

Piscy śledczy bardzo szybko ustalili, że sprawcą kradzieży opon jest 34-letni mieszkaniec Pisza. Mężczyzna ten nocą przyjechał do komisu samochodowego swoim samochodem. Wszedł na teren dziurą w płocie. Zabrał cztery opony do swojego auta. Schował je w piwnicy. Policjanci odzyskali skradzione mienie. Sprawca kradzieży usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Powiedział policjantom, że ukradł te opony, bo chciał je założyć do własnego auta, gdyż swoje miał już zużyte. Jak się okazało, mężczyzna z terenu komisu zabrał opony letnie.